В Улан-Удэ майор получил штраф за то, что бил палкой по голове другого военнослужащего
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Как следует из карточки дела на сайте гарнизонного военного суда, офицера обвиняли по ст. 286, ч.3, п.а УК РФ. «Из-за нарушения правил ношения военной формы майор нанес два удара палкой по голове военнослужащего, после чего ударил его ладонью по лицу», — сообщили в пресс-службе военных судов.
Суд назначил майору наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей. Между тем, ст. 286 предполагает в том числе принудительные работы, арест или лишение свободы (например, за превышение полномочий с применением насилия — лишение свободы от 3 до 10 лет).
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее стало известно, что в Иркутске капитана запаса приговорили к 6 годам колонии за хищение 48 тысяч литров топлива.
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