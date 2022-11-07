В Иркутске капитана приговорили к 6 годам колонии за хищение 48 тысяч литров топлива
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Сообщается, что по приказу обвиняемого его подчиненный получал со склада дизельное топливо и перевозил в указанное место для продажи. «Всего подобным образом было похищено более 48 000 литров топлива», — сообщили в пресс-службе.
Полученными деньгами капитан распорядился по своему усмотрению.
Иркутский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 6 лет, а также штраф в 150 000 рублей.
Также капитана лишили воинского звания.
Приговор в законную силу не вступил.
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