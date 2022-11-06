В Костроме после трагедии в кафе «Полигон» арестована директор ООО «Империя»
Россия и мир
Фото: СУ СК РФ по Костромской области
По данным следствия, ночью 5 ноября в кафе «Полигон» проводились развлекательные мероприятия, в них принимали участие не менее 200 человек. «Около 2 часов 30 минут произошло возгорание и последующее распространение огня по всему зданию, 13 человек не смогли покинуть помещение, в результате чего погибли, 6 получили повреждения различной степени тяжести», — сообщили в региональном СУ СК.
Помещение в здании было арендовано ООО «Империя». По версии следствия, директор «Империи», которая организовывала работу заведения, не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности. Суд заключил ее под стражу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Также в СК сообщили, что допрашивается подозреваемый в использовании пиротехники.
Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, в здании надзорные мероприятия по пожарной безопасности ответственными должностными лицами не планировались и не проводились «длительное время».
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