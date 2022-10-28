Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ Путин заявил, что в России мобилизовано больше 300 тысяч человек.«У нас 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев не сокращается», — сказал Путин во время общения с волонтерами.По его словам, 49 тысяч человек уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, все остальные пока занимаются подготовкой.Добавим, что 28 октября министр обороны Шойгу на встрече с президентом доложил, что задание по призыву 300 тысяч человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено. По его словам, «после завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тыс. человек, из которых более 41 тыс. действуют в составе подразделений».