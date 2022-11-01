В Омске инвалидов по зрению с собаками-поводырями выгнали из кафе
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
«Вопиющее нарушение и низость. Считаю, что заведение должна проверить прокуратура и Роспотребнадзор. <...> Направим депутатские запросы, чтобы привлечь владельцев заведения к ответственности», — написал депутат в телеграм-канале, не уточняя, о каком именно кафе идет речь.
Омские СМИ пишут, что речь о местной шашлычной, хозяйка которой выгнала троих мужчин с собаками-поводырями. Позже она извинилась.
Бурматов напомнил, что недавно Госдума приняла поправки, расширяющие практику использования собак-поводырей людьми с нарушением зрения и снимающие ограничения при перемещениях с такими животными.
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