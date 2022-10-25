СМИ: бывший премьер-министр Пакистана ранен во время стрельбы на политическом марше
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Сообщается, что стрельба произошла на политическом марше в городе Гуджранвала.
Предположительно, стрелок ранил еще несколько политиков.
По данным Reuters, Хан возглавил марш протеста, требуя досрочных выборов. Он доставлен в больницу.
По данным канала Аль-Джазира, стрелок был задержан полицией, его личность устанавливается.
Напомним, в апреле 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану (он стал первым премьер-министром Пакистана, получившим вотум недоверия парламента). Оппозиция обвиняла Хана в неконтролируемой инфляции, неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране. Сам Хан, по данным СМИ, утверждал, что в реализации планов по его смещению оппозиции помогали США.
Сторонники Хана объявили массовые акции против нового правительства и с требованием провести новые выборы.
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