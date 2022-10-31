В администрации президента заявили, что в России нужно усилить мониторинг соцсетей
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Об этом заявил замруководителя АП Магомедсалам Магомедов на пленарном заседании III Всероссийского форума «Народы России».
«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации. Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи — преподавателей школ и вузов», — сказал Магомедов (цитата по РИА Новости).
Напомним, ранее ведущий канала RT Антон Красовский в эфире призвал «топить украинских детей». Его сотрудничество с каналом было приостановлено. На этой неделе депутат МГД Евгений Ступин обратился в СК с просьбой привлечь Красовского к уголовной ответственности и заявил, что ситуацию нельзя оставлять без общественного контроля.
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