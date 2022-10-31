В администрации президента заявили, что в России нужно усилить мониторинг соцсетей

17.02 Четверг, 3 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Мониторинг соцсетей в России необходимо усилить, полагают в администрации президента РФ.

Об этом заявил замруководителя АП Магомедсалам Магомедов на пленарном заседании III Всероссийского форума «Народы России».

«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации. Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодежи — преподавателей школ и вузов», — сказал Магомедов (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее ведущий канала RT Антон Красовский в эфире призвал «топить украинских детей». Его сотрудничество с каналом было приостановлено. На этой неделе депутат МГД Евгений Ступин обратился в СК с просьбой привлечь Красовского к уголовной ответственности и заявил, что ситуацию нельзя оставлять без общественного контроля.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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