Депутат МГД Ступин попросил СК привлечь Красовского к уголовной ответственности
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Депутат Московской городской Думы, адвокат Евгений Ступин просит СК привлечь ведущего Антона Красовского к уголовной ответственности за призывы топить украинских детей.
Обращение в СК депутат опубликовал в своем телеграм-канале. По словам Ступина, после скандального эфира глава СКР «сразу жестко отреагировал, и показалось, что уголовное дело вот-вот будет возбуждено». «Но прошла неделя, и все как будто затихло», — полагает депутат.
Также он ссылается на информацию из телеграм-каналов о том, что Красовского якобы могут вернуть на RT. «Чтобы этого не произошло, и чтобы фразы с призывом убивать людей на стали нормальностью, проверку по этому случаю нельзя оставлять без общественного контроля», — заявил депутат.
Ранее Красовский во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко высказался о том, что украинских детей нужно «топить в реке». Главред RT Маргарита Симоньян после заявила, что останавливает сотрудничество с Красовским.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания ведущего.
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