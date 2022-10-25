СК: в Санкт-Петербурге коммунальщики обнаружили в реке сумку с человеческими останками
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
По данным регионального СК, сумку нашли в зарослях на реке Ижора, ее обнаружили работники коммунальных служб во время уборки акватории.
Местные СМИ уточняют, что в сумке находились женские ноги, остальные фрагменты тела ищет полиция. Предположительно, сумка пролежала в воде около двух недель.
Личность убитой устанавливается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Археологи обнаружили в Екатеринбурге могилы с останками жертв политических репрессий
25 октября 2022
25 октября 2022
Пропавшую 29 октября 14-летнюю девочку нашли в Верхней Пышме
30 октября 2022
30 октября 2022
Уральские студенты-реставраторы смогут пройти практику в Эрмитаже в Санкт-Петербурге
26 октября 2022
26 октября 2022
В метро Екатеринбурга умер 69-летний мужчина
01 ноября 2022
01 ноября 2022