Депутат Гурулёв предложил создать в России министерство информации и пропаганды
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв («ЕР») заявил на пресс-конференции, что хотел бы создать в РФ «министерство информации и пропаганды».
По его мнению, такое министерство необходимо для того, чтобы централизованно управлять потоками сообщений в «информационной войне», в которой Россия «сильно проигрывает».
«Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул всё от информационного противоборства вплоть до фейкомёта. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?» — заявил Гурулёв (цитата по РИА Новости).
При этом он полагает, что россияне «адаптировалось к информационной войне», научились различать фейки и «не доверять первичной информации».
По его мнению, такое министерство необходимо для того, чтобы централизованно управлять потоками сообщений в «информационной войне», в которой Россия «сильно проигрывает».
«Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул всё от информационного противоборства вплоть до фейкомёта. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?» — заявил Гурулёв (цитата по РИА Новости).
При этом он полагает, что россияне «адаптировалось к информационной войне», научились различать фейки и «не доверять первичной информации».
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