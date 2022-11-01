В Кузбассе создадут ОЭЗ, где будут производить мебель и перерабатывать амарант
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В Кемеровской области создадут новую особую экономическую зону — ОЭЗ «Кузбасс», сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
На территории ОЭЗ будут производить минеральные удобрения, известь, медицинскую мебель, продукты питания (какие – не уточняется). Также здесь намерены перерабатывать зерна амаранта, которые, как считается, богаты полезными веществами (амарант – это однолетнее травянистое лекарственное растение и сельскохозяйственная культура).
О намерении работать в ОЭЗ заявили 5 предприятий. «Резиденты проинвестируют свои проекты на общую сумму около 92,8 млрд рублей и создадут более 1,2 тыс. рабочих мест», — сообщают в правительстве.
На территории ОЭЗ будут производить минеральные удобрения, известь, медицинскую мебель, продукты питания (какие – не уточняется). Также здесь намерены перерабатывать зерна амаранта, которые, как считается, богаты полезными веществами (амарант – это однолетнее травянистое лекарственное растение и сельскохозяйственная культура).
О намерении работать в ОЭЗ заявили 5 предприятий. «Резиденты проинвестируют свои проекты на общую сумму около 92,8 млрд рублей и создадут более 1,2 тыс. рабочих мест», — сообщают в правительстве.
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