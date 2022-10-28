В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет («ЕР») заявил, что срок службы в армии необходимо увеличить до двух лет, так как «нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата».«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года – вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки», — цитируют Шеремета РИА Новости.По его словам, этот вопрос могут вынеси на рассмотрение депутатов ГД.