В Уфе арестовали четверых подозреваемых в подготовках терактов на железной дороге
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Четверо фигурантов уголовного дела о покушении на террористический акт арестованы сегодня и помещены в СИЗО до 28 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба башкортостанских судов.
По версии следствия молодые люди, поджигали объекты РЖД в Калининском районе Уфы и Уфимском районе «с целью дестабилизации органов власти России».
Двоих подозреваемых задержали 27 октября во время попытки поджечь объект на железной дороге.
Сообщается, что троим подозреваемым 18 лет, одному – 17, все они не являются гражданами России.
По версии следствия молодые люди, поджигали объекты РЖД в Калининском районе Уфы и Уфимском районе «с целью дестабилизации органов власти России».
Двоих подозреваемых задержали 27 октября во время попытки поджечь объект на железной дороге.
Сообщается, что троим подозреваемым 18 лет, одному – 17, все они не являются гражданами России.
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