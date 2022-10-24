В Уфе арестовали четверых подозреваемых в подготовках терактов на железной дороге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Четверо фигурантов уголовного дела о покушении на террористический акт арестованы сегодня и помещены в СИЗО до 28 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба башкортостанских судов.По версии следствия молодые люди, поджигали объекты РЖД в Калининском районе Уфы и Уфимском районе «с целью дестабилизации органов власти России».Двоих подозреваемых задержали 27 октября во время попытки поджечь объект на железной дороге.Сообщается, что троим подозреваемым 18 лет, одному – 17, все они не являются гражданами России.