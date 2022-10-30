Грузовик смял автомобиль такси в Москве, погибли два человека

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Москве на улице 1905 года грузовик на большой скорости въехал в автомобиль такси, который стоял за автобусом. В результате удара такси оказалось буквально полностью смятым.В момент аварии в такси, по предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, было два человека – водитель и пассажир. Они скончались.Также известно, что водитель грузовика скрылся с места аварии. В ГИБДД Москвы рассказали, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.