Грузовик смял автомобиль такси в Москве, погибли два человека
Россия и мир
Фото: Госавтоинспекция Москвы
В Москве на улице 1905 года грузовик на большой скорости въехал в автомобиль такси, который стоял за автобусом. В результате удара такси оказалось буквально полностью смятым.
В момент аварии в такси, по предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, было два человека – водитель и пассажир. Они скончались.
Также известно, что водитель грузовика скрылся с места аварии. В ГИБДД Москвы рассказали, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
В момент аварии в такси, по предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, было два человека – водитель и пассажир. Они скончались.
Также известно, что водитель грузовика скрылся с места аварии. В ГИБДД Москвы рассказали, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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