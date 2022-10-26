В Росприроднадзоре рассказали о превышении содержания нефтепродуктов в реке Томь в сотни раз

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Томской области рядом с закрытым городом Северском произошло загрязнение реки Томь. Видео «черной», похожей на мазут, воды в реке начали выкладывать пользователи социальных сетей.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что сотрудники ведомства проверили указанные участки реки. После взятия проб воды обнаружено, что на некоторых участках содержание нефтепродуктов превышено аж до 286 раз.«Мы передали информацию в администрацию ЗАТО Северск для привлечения необходимых сил и средств к ликвидации последствий нефтезагрязнения.Виновные пока не найдены. Но это пока. Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом. Держим ситуацию на контроле», – написала Светлана Радионова в своем телеграм-канале.