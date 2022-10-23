В Ейске спасли кошку, которая две недели провела в доме после крушения Су-34
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Бублика
В Ейске спасатели нашли кошку, которая две недели провела в квартире дома, пострадавшего после падения Су-34. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
«Добрые новости. Сейчас наши доблестные спасатели нашли кошку Мику, которая находилась в квартире третьего подъезда с 17 октября!», — написал Бублик в телеграм-канале.
По его словам, кошка напугана, но чувствует себя отлично.
22 октября глава района также сообщил о спасенном коте, которого нашли на 9 этаже 4 подъезда пострадавшего дома.
«Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали, а вот теперь один из них нашёлся. Ищем хозяев», — писал Бублик.
Авиационная катастрофа произошла в Ейске 17 октября. В результате падения военного Су-34 загорелась жилая девятиэтажка по улице Коммунистическая 20/1. Погибли 15 человек, 26 пострадали.
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