Сын экс-главы РЖД Якунин останется под стражей в Норвегии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД, бизнесмен Андрей Якунин останется под стражей до решения апелляционного суда.
В пресс-службе Якунина сообщили РИА Новости, что 31 октября окружной суд постановил освободить его, однако это решение было обжаловано прокуратурой Норвегии.
Ранее Якунину было предъявлено обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене.
В Норвегии действует запрет для российский компаний и граждан на использование беспилотников.
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