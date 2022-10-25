Тиньков объявил об отзыве бренда «Тинькофф» из российского банка

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Олег Тиньков заявил, что начинает процедуру по отзыву бренда «Тинькофф» из российского банка. Он написал об этом в соцсетях.Накануне на его странице появился пост о том, что он официально отказывается от гражданства России. При этом Тиньков назвал себя настоящим патриотом России и призвал других бизнесменов последовать его примеру.Сегодня СМИ обратили внимание, что этот пост со страницы Тинькова удален. Позже бизнесмен заявил, что его пост «пропал загадочным образом».