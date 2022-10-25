Тиньков объявил об отзыве бренда «Тинькофф» из российского банка
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Олег Тиньков заявил, что начинает процедуру по отзыву бренда «Тинькофф» из российского банка. Он написал об этом в соцсетях.
Накануне на его странице появился пост о том, что он официально отказывается от гражданства России. При этом Тиньков назвал себя настоящим патриотом России и призвал других бизнесменов последовать его примеру.
Сегодня СМИ обратили внимание, что этот пост со страницы Тинькова удален. Позже бизнесмен заявил, что его пост «пропал загадочным образом».
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