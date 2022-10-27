Трагедия в Сеуле, где погибли 4 россиянки, стала крупнейшей по числу жертв с 2014 года
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Трагедия на праздновании Хэллоуина в Сеуле стала крупнейшей по числу жертв с 2014 года в Южной Корее.
Давка, унесшая жизни, по меньшей мере, 154 человек, произошла в субботу вечером. По данным агентства Ренхап, огромная толпа участников празднования Хэллоуина заполнила узкий переулок шириной 3,2 метра в развлекательном районе Сеула Итхэвон. Две трети жертв давки (103 человека) — молодые люди в возрасте около 20 лет, пишет агентство. Также среди погибших много пожилых.
По данным МИД РФ, в давке погибли 4 россиянки. Известно, что две девушки были из Приморского края. Одна из них — 25-летняя выпускница ДВФУ Юлиана Пак, вторую погибшую звали Оксана Ким.
По последним данным, всего среди погибших оказалось 26 иностранцев.
Большое количество участников связано с тем, что Хэллоуин проводили впервые после снятия ковидных ограничений.
По всей стране сегодня проходят траурные мероприятия.
Эта трагедия по числу жертв стала крупнейшей в стране за последние 8 лет. В апреле 2014 года у южного побережья затонул пассажирский паром «Севоль». Погибли 304 человека, большинство из которых — школьники от 15 до 19 лет.
Давка, унесшая жизни, по меньшей мере, 154 человек, произошла в субботу вечером. По данным агентства Ренхап, огромная толпа участников празднования Хэллоуина заполнила узкий переулок шириной 3,2 метра в развлекательном районе Сеула Итхэвон. Две трети жертв давки (103 человека) — молодые люди в возрасте около 20 лет, пишет агентство. Также среди погибших много пожилых.
По данным МИД РФ, в давке погибли 4 россиянки. Известно, что две девушки были из Приморского края. Одна из них — 25-летняя выпускница ДВФУ Юлиана Пак, вторую погибшую звали Оксана Ким.
По последним данным, всего среди погибших оказалось 26 иностранцев.
Большое количество участников связано с тем, что Хэллоуин проводили впервые после снятия ковидных ограничений.
По всей стране сегодня проходят траурные мероприятия.
Эта трагедия по числу жертв стала крупнейшей в стране за последние 8 лет. В апреле 2014 года у южного побережья затонул пассажирский паром «Севоль». Погибли 304 человека, большинство из которых — школьники от 15 до 19 лет.
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