Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 134
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Число погибших в результате обрушения подвесного моста в индийском городе Морби возросло до 134, пишет издание Press Тrust of India со ссылкой на данные полиции.
Спасательная операция продолжается.
Трагедия произошла вечером в воскресенье 30 октября. В момент обрушения моста на нем находилось более 500 человек, в том числе дети. После падения в воде оказались более 350 человек.
Мост через реку Мачху в Морби, построенный более 140 лет назад, был открыт после капитального ремонта и реконструкции 26 октября.
По данным местных СМИ, ремонт проводила частная компания. Как утверждается, мост был открыт без сертификата пригодности.
Спасательная операция продолжается.
Трагедия произошла вечером в воскресенье 30 октября. В момент обрушения моста на нем находилось более 500 человек, в том числе дети. После падения в воде оказались более 350 человек.
Мост через реку Мачху в Морби, построенный более 140 лет назад, был открыт после капитального ремонта и реконструкции 26 октября.
По данным местных СМИ, ремонт проводила частная компания. Как утверждается, мост был открыт без сертификата пригодности.
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