Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.
«Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — сообщает пресс-служба ЦБ.
Инфляция на конец 2022 года по прогнозу составит 12-13%.
«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — говорится в сообщении.
«Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — сообщает пресс-служба ЦБ.
Инфляция на конец 2022 года по прогнозу составит 12-13%.
«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — говорится в сообщении.
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