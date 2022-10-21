Сын красноярского губернатора Усс объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест
Россия и мир
Фото: база МВД
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса объявлен в розыск по статье УК, следует из базы данных МВД РФ.
Также в пятницу стало известно, что Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест, пишут РИА Новости.
По данным суда, Артему Уссу вменяется отмывание денег (статья 174 УК РФ).
Сын красноярского губернатора был задержан в Италии 17 октября по запросу США (по делу об уклонении от санкций и отмывании денег). Теперь Россия сможет просить о его экстрадиции.
Также в пятницу стало известно, что Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на его арест, пишут РИА Новости.
По данным суда, Артему Уссу вменяется отмывание денег (статья 174 УК РФ).
Сын красноярского губернатора был задержан в Италии 17 октября по запросу США (по делу об уклонении от санкций и отмывании денег). Теперь Россия сможет просить о его экстрадиции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск
21 октября 2022
21 октября 2022
Подростка, подозреваемого в убийстве женщины в Алапаевске, отправили под домашний арест
19 октября 2022
19 октября 2022
Министра по управлению госимуществом и министра финансов назначили в Свердловской области
25 октября 2022
25 октября 2022