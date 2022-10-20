Губернатор Гладков сообщил об очередном обстреле в Белгородской области
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле в Белгородской области.
«Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших. Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище», — написал Гладков в телеграм-канале.
Оперативные службы проводят подомовой обход территории.
«Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших. Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище», — написал Гладков в телеграм-канале.
Оперативные службы проводят подомовой обход территории.
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