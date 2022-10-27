В «Ростехе» заявили, что обеспокоены массовой выдачей повесток на предприятиях в Рыбинске
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В ГК «Ростех» прокомментировали информацию о массовой выдаче повесток на предприятиях в Рыбинске Ярославской области.
По данным ГК, сотрудникам выдали повестки, несмотря на отсрочку, пишут РИА Новости.
«"Ростех" обеспокоен ситуацией с массовой выдачей повесток сотрудникам ряда предприятий, входящих в Объединенную двигателестроительную корпорацию в Рыбинске. Компании "ОДК-Сатурн", "ОДК-ГТ" и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку», — заявили в корпорации.
«Ростех» утверждает, что руководство ОДК и дочерних предприятий выполняет все требования, которые касаются мобилизации. Также в ГК рассчитывают, что «реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло».
Ранее стало известно, что в городе Рыбинске полиция и сотрудники военкоматов оцепили центральную проходную завода ОДК «Газовые турбины» (входит в структуру «Ростеха»), чтобы выдавать работникам повестки. Глава города это подтвердил и заявил журналистам, что на предприятии «отсутствуют законно выданные отсрочки».
По данным ГК, сотрудникам выдали повестки, несмотря на отсрочку, пишут РИА Новости.
«"Ростех" обеспокоен ситуацией с массовой выдачей повесток сотрудникам ряда предприятий, входящих в Объединенную двигателестроительную корпорацию в Рыбинске. Компании "ОДК-Сатурн", "ОДК-ГТ" и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку», — заявили в корпорации.
«Ростех» утверждает, что руководство ОДК и дочерних предприятий выполняет все требования, которые касаются мобилизации. Также в ГК рассчитывают, что «реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло».
Ранее стало известно, что в городе Рыбинске полиция и сотрудники военкоматов оцепили центральную проходную завода ОДК «Газовые турбины» (входит в структуру «Ростеха»), чтобы выдавать работникам повестки. Глава города это подтвердил и заявил журналистам, что на предприятии «отсутствуют законно выданные отсрочки».
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