РБК: два крупных банка РФ установят терминалы для карт «Мир» за границей
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Два крупных российских банка намерены установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
По данным издания, установка терминалов планируется в Турции и ОАЭ.
Спрос на платежные терминалы в этих странах эксперты объясняют выросшим потоком российских туристов.
Названия банков не уточняются.
По данным издания, установка терминалов планируется в Турции и ОАЭ.
Спрос на платежные терминалы в этих странах эксперты объясняют выросшим потоком российских туристов.
Названия банков не уточняются.
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