Патрушев извинился за статью своего помощника о любавичских хасидах
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев принес извинения за статью своего помощника о религиозной ситуации в Украине.
Извинения опубликованы в издании «Аргументы и факты», где ранее была размещена статья.
«В опубликованной в еженедельнике «Аргументы и факты» статье помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации А.А.Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А.А.Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в письме Патрушева.
Статья под заголовком «Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы» была опубликована в №43 газеты «Аргументы и факты». «В ней, в частности, движение "Хабад-Любавич" было названо сектой. Эти утверждения в публикации задели некоторых читателей нашего издания», — пишет «АиФ».
По словам Патрушева, «с автором статьи проведена соответствующая работа».
Извинения опубликованы в издании «Аргументы и факты», где ранее была размещена статья.
«В опубликованной в еженедельнике «Аргументы и факты» статье помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации А.А.Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А.А.Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в письме Патрушева.
Статья под заголовком «Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы» была опубликована в №43 газеты «Аргументы и факты». «В ней, в частности, движение "Хабад-Любавич" было названо сектой. Эти утверждения в публикации задели некоторых читателей нашего издания», — пишет «АиФ».
По словам Патрушева, «с автором статьи проведена соответствующая работа».
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