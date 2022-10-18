В Москве арестован ректор Российского биотехнологического университета
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина, пишут РИА Новости.
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Ректор заключен под стражу до 25 декабря. Подробности уголовного дела не сообщаются.
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Ректор заключен под стражу до 25 декабря. Подробности уголовного дела не сообщаются.
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