В отношении певца Витаса возбудили уголовное дело
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В отношении певца Виталия Грачева (Витаса) возбудили уголовное дело после конфликта в караоке-клубе Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следователей, 22 октября певец распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей. Причина конфликта не уточняется.
Дело возбуждено по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
Певец отпущен под подписку о невыезде.
По данным РЕН ТВ, пострадавшим оказался чиновник из министерства труда. Он обратился за медицинской помощью, а позже в полицию.
По данным следователей, 22 октября певец распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей. Причина конфликта не уточняется.
Дело возбуждено по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
Певец отпущен под подписку о невыезде.
По данным РЕН ТВ, пострадавшим оказался чиновник из министерства труда. Он обратился за медицинской помощью, а позже в полицию.
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