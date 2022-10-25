«Известия»: в нескольких регионах рабочие места мобилизованных могут занять студенты
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Власти нескольких регионов заявили о готовности подключиться к «трудовой мобилизации» студентов, пишут «Известия».
Речь идет об учащихся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов, которые могут временно занять места мобилизованных работников. Уточняется, что работа добровольная, с официальным трудоустройством и зарплатой.
В Ленинградской области готовы «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования».
В Курской области заявили, что, если от работодателей поступят запросы, студенты вузов будут направлены на рабочие места.
В Челябинской области вузы «прорабатывают данный вопрос индивидуально». В частности, информацию о потребности предприятий в студентах профильных специальностей собирает ЧелГУ.
В Курганской области, где с этого года студенты выпускных курсов средних специальных учебных заведений последний год обучения проводят на предприятиях (для практики), сообщили, что они также могут трудоустраиваться на рабочие места мобилизованных.
В Калужской области «изучают востребованность программы среди целевых групп», в Чукотском АО сообщили, что такая программа «имеется в виду».
«Трудовую мобилизацию» студентов на рабочие места призванных сотрудников первыми начали власти Кузбасса. По информации «Известий», за неделю организаторы получили от предприятий 161 заявку и уже закрыли 134.
Речь идет об учащихся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов, которые могут временно занять места мобилизованных работников. Уточняется, что работа добровольная, с официальным трудоустройством и зарплатой.
В Ленинградской области готовы «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования».
В Курской области заявили, что, если от работодателей поступят запросы, студенты вузов будут направлены на рабочие места.
В Челябинской области вузы «прорабатывают данный вопрос индивидуально». В частности, информацию о потребности предприятий в студентах профильных специальностей собирает ЧелГУ.
В Курганской области, где с этого года студенты выпускных курсов средних специальных учебных заведений последний год обучения проводят на предприятиях (для практики), сообщили, что они также могут трудоустраиваться на рабочие места мобилизованных.
В Калужской области «изучают востребованность программы среди целевых групп», в Чукотском АО сообщили, что такая программа «имеется в виду».
«Трудовую мобилизацию» студентов на рабочие места призванных сотрудников первыми начали власти Кузбасса. По информации «Известий», за неделю организаторы получили от предприятий 161 заявку и уже закрыли 134.
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