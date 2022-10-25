В Минске суд приговорил главреда «Ежедневника» Сергея Сацука к 8 годам колонии

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Минский городской суд приговорил главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука к 8 годам колонии усиленного режима, сообщают белорусские СМИ.Он признан виновным «в получении взяток, превышении власти или служебных полномочий, а также в разжигании социальный вражды», пишет Sputnik Беларусь.Сергей Сацук попал под следствие в 2020 году, изначально его подозревали в получении взятки в размере 5 тысяч долларов.В 2021 году Мининформ Беларуси ограничил доступ к сайту издания.