В Минске суд приговорил главреда «Ежедневника» Сергея Сацука к 8 годам колонии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Минский городской суд приговорил главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука к 8 годам колонии усиленного режима, сообщают белорусские СМИ.
Он признан виновным «в получении взяток, превышении власти или служебных полномочий, а также в разжигании социальный вражды», пишет Sputnik Беларусь.
Сергей Сацук попал под следствие в 2020 году, изначально его подозревали в получении взятки в размере 5 тысяч долларов.
В 2021 году Мининформ Беларуси ограничил доступ к сайту издания.
Он признан виновным «в получении взяток, превышении власти или служебных полномочий, а также в разжигании социальный вражды», пишет Sputnik Беларусь.
Сергей Сацук попал под следствие в 2020 году, изначально его подозревали в получении взятки в размере 5 тысяч долларов.
В 2021 году Мининформ Беларуси ограничил доступ к сайту издания.
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