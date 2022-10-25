Минпромторг: Mercedes-Benz продаст свои доли в российских «дочках» компании «Автодом»
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Минпромторг сообщил, что Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях локальному инвестору.
«Достигнута договоренность между Mercedes-Benz и компанией «АВТОDOM». Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания «АВТОDОМ» – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово», — говорится в сообщении министерства.
Минпромторг поможет новому владельцу активов подобрать технологического партнёра, добавили в ведомстве.
По мнению замглавы Минпромторга Альберта Каримова, сделка «позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции».
«После завершения всех согласований компания «АВТОDОМ» сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — заявил Каримов.
ГК «Автодом» основана в 1992 году, 25 дилерских центров компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Как утверждается на сайте компании, это один из крупнейших в России автомобильных холдингов, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс.
«По итогам 2021 года на 89% выросла суммарная выручка АВТОДОМ по всем видам деятельности. Она составила 106,07 млрд. руб. без НДС, что намного превышает результат 2020 года — 56,01 млрд. руб. без НДС», — сообщается на сайте компании.
«Достигнута договоренность между Mercedes-Benz и компанией «АВТОDOM». Новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz – компания «АВТОDОМ» – сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово», — говорится в сообщении министерства.
Минпромторг поможет новому владельцу активов подобрать технологического партнёра, добавили в ведомстве.
По мнению замглавы Минпромторга Альберта Каримова, сделка «позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции».
«После завершения всех согласований компания «АВТОDОМ» сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — заявил Каримов.
ГК «Автодом» основана в 1992 году, 25 дилерских центров компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Как утверждается на сайте компании, это один из крупнейших в России автомобильных холдингов, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс.
«По итогам 2021 года на 89% выросла суммарная выручка АВТОДОМ по всем видам деятельности. Она составила 106,07 млрд. руб. без НДС, что намного превышает результат 2020 года — 56,01 млрд. руб. без НДС», — сообщается на сайте компании.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Географический диктант проведут в Ельцин Центре
25 октября 2022
25 октября 2022