В городе Кызыл произошел пожар в военкомате

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В городе Кызыл ночью 25 октября произошел пожар в военкомате, сообщает ГУ МЧС по республике Тыва.«На момент прибытия первого подразделения горел оконный проем здания. От МЧС привлекалось 12 человек и три единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.По неподтвержденной информации из местных пабликов, здание могли поджечь, так как на месте якобы были найдены осколки бутылки и ткань, пропитанная горючим.