В городе Кызыл произошел пожар в военкомате
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В городе Кызыл ночью 25 октября произошел пожар в военкомате, сообщает ГУ МЧС по республике Тыва.
«На момент прибытия первого подразделения горел оконный проем здания. От МЧС привлекалось 12 человек и три единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.
По неподтвержденной информации из местных пабликов, здание могли поджечь, так как на месте якобы были найдены осколки бутылки и ткань, пропитанная горючим.
«На момент прибытия первого подразделения горел оконный проем здания. От МЧС привлекалось 12 человек и три единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.
По неподтвержденной информации из местных пабликов, здание могли поджечь, так как на месте якобы были найдены осколки бутылки и ткань, пропитанная горючим.
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