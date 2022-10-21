В Таиланде найдено тело 53-летней российской туристки, пропавшей 20 октября
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Тело 53-летней российской туристки, пропавшей в Таиланде 20 октября, найдено в море, пишут РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в городе Пхукет.
По данным консула, полиция Пхукета утром в среду сообщила, что тело пропавшей туристки найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду.
Ранее стало известно, что гражданка РФ Елена Радченко вышла из гостиницы и не вернулась. Туркомпания обратилась в полицию. В поисковой операции участвовали более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции, военнослужащих береговой охраны Таиланда, водолазы.
Сообщается, что полицейские опознали тело россиянки по купальнику приметного цвета, сравнив с прижизненной фотографией.
Друзьям погибшей, которые приехали с ней, предстоит процедура официального опознания тела.
Елена Радченко — сотрудница Свердловской железной дороги. На сайте СвЖД указано, что она является начальником службы корпоративных коммуникаций.
По данным консула, полиция Пхукета утром в среду сообщила, что тело пропавшей туристки найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду.
Ранее стало известно, что гражданка РФ Елена Радченко вышла из гостиницы и не вернулась. Туркомпания обратилась в полицию. В поисковой операции участвовали более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции, военнослужащих береговой охраны Таиланда, водолазы.
Сообщается, что полицейские опознали тело россиянки по купальнику приметного цвета, сравнив с прижизненной фотографией.
Друзьям погибшей, которые приехали с ней, предстоит процедура официального опознания тела.
Елена Радченко — сотрудница Свердловской железной дороги. На сайте СвЖД указано, что она является начальником службы корпоративных коммуникаций.
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