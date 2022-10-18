Главреду RT Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению

10.29 Среда, 26 октября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Главреду канала RT Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению. Об этом она написала в телеграм-канале.

Также она сообщила, что въезд запрещен депутату ГД от Краснодарского края, первому заместителю комитета по делам СНГ Константину Затулину («ЕР»).

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала Симоньян.

По данным канала RT, ранее Затулин сообщил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес Армении.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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