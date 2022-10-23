Жители Якутии наблюдали необычные для региона вымеобразные облака
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Жители города Нюрба в Якутии стали свидетелями необычного атмосферного явления для местных широт – вымеобразных облаков. Об этом пишет якутское издание ЯСИА.
Вымеобразные облака со специфической «сумчатой» формой встречаются редко и преимущественно в тропиках. По словам синоптиков, такие облака связаны с образованием тропических циклонов и, по некоторым данным, могут предвещать ураган.
К слову, это не первая странность погоды в регионе в последние дни. Местные синоптики предупреждают о резком усилении ветра до 15-20 метров в секунду, местами обещали метели. Из-за неблагоприятных метеоусловий чиновники разрешили свободное посещение школ.
В то же время в некоторых районах Якутии накануне был зафиксирован температурный рекорд — от +4 до +13 градусов по Цельсию. Пользователи соцсетей делятся фотографиями цветущих одуванчиков в Олёкминском районе.
Также 24 октября в Нюрбинском районе прошёл нехарактерный для этого времени года проливной дождь, а в ночь с субботы на воскресенье жители Якутии наблюдали северное сияние.
Вымеобразные облака со специфической «сумчатой» формой встречаются редко и преимущественно в тропиках. По словам синоптиков, такие облака связаны с образованием тропических циклонов и, по некоторым данным, могут предвещать ураган.
К слову, это не первая странность погоды в регионе в последние дни. Местные синоптики предупреждают о резком усилении ветра до 15-20 метров в секунду, местами обещали метели. Из-за неблагоприятных метеоусловий чиновники разрешили свободное посещение школ.
В то же время в некоторых районах Якутии накануне был зафиксирован температурный рекорд — от +4 до +13 градусов по Цельсию. Пользователи соцсетей делятся фотографиями цветущих одуванчиков в Олёкминском районе.
Также 24 октября в Нюрбинском районе прошёл нехарактерный для этого времени года проливной дождь, а в ночь с субботы на воскресенье жители Якутии наблюдали северное сияние.
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