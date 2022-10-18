Автомобиль сына вице-премьера Дениса Мантурова попал в ДТП в Люблино
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Автомобиль Евгения Мантурова, сына вице-премьера Дениса Мантурова, попал в ДТП в Люблино на юго-востоке Москвы.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя Евгения Мантурова.
По данным агентства, пострадавших нет. Был ли сын вице-премьера за рулем, не уточняется.
Телеграм-канал 112 утверждает, что BMW M8 столкнулся с автобусом, в результате чего пострадала 51-летняя пассажирка (она упала во время столкновения).
Обновлено. Позже РИА Новости подтвердили, что произошло столкновение с автобусом. Евгений Мантуров место ДТП не покидал и дождался прибытия сотрудников ГИБДД, уточнили в агентстве. Сообщается, что столкновение произошло на низкой скорости, автобус получил незначительные повреждения.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя Евгения Мантурова.
По данным агентства, пострадавших нет. Был ли сын вице-премьера за рулем, не уточняется.
Телеграм-канал 112 утверждает, что BMW M8 столкнулся с автобусом, в результате чего пострадала 51-летняя пассажирка (она упала во время столкновения).
Обновлено. Позже РИА Новости подтвердили, что произошло столкновение с автобусом. Евгений Мантуров место ДТП не покидал и дождался прибытия сотрудников ГИБДД, уточнили в агентстве. Сообщается, что столкновение произошло на низкой скорости, автобус получил незначительные повреждения.
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