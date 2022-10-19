В Красноярске мама школьницы покрасила волосы в синий цвет, чтобы поддержать дочку
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Мама красноярской школьницы покрасила волосы в синий цвет и пришла на встречу с учителями. Она сделала это, чтобы поддержать свою дочь, к которой учителя высказывали претензии из-за внешнего вида, сообщает телеканал Прима-ТВ.
По данным канала, девочка, которая учится в начальных классах, захотела покрасить пряди волос в бирюзовый цвет. Мама разрешила. Однако у педагогов и директора возникли вопросы к внешнему виду ученицы. Учителя требуют, чтобы она перекрасила волосы в «более натуральный цвет». С девочкой разговаривал руководитель школы, а после якобы появились жалобы на неуспеваемость, невежливость и короткие юбки (при этом мама говорит, что с длиной юбок все в порядке).
Когда учителя пригласили маму девочки на разговор, женщина решила покрасить волосы в знак поддержки дочери. О реакции педагогов телеканал не сообщает. Журналисты рассказали об этой истории чиновникам управления образования, там также пока не комментировали ситуацию.
По словам мамы, у девочки сильный стресс из-за многочисленных претензий. В то же время семью поддержали многие родители.
По данным телеканала, похожая история была в Красноярске два года назад, когда ученице из-за цветных волос не разрешили нести флаг России.
Журналисты провели в поддержку девочки флешмоб — вышли в вечерний эфир с розовыми волосами.
По данным канала, девочка, которая учится в начальных классах, захотела покрасить пряди волос в бирюзовый цвет. Мама разрешила. Однако у педагогов и директора возникли вопросы к внешнему виду ученицы. Учителя требуют, чтобы она перекрасила волосы в «более натуральный цвет». С девочкой разговаривал руководитель школы, а после якобы появились жалобы на неуспеваемость, невежливость и короткие юбки (при этом мама говорит, что с длиной юбок все в порядке).
Когда учителя пригласили маму девочки на разговор, женщина решила покрасить волосы в знак поддержки дочери. О реакции педагогов телеканал не сообщает. Журналисты рассказали об этой истории чиновникам управления образования, там также пока не комментировали ситуацию.
По словам мамы, у девочки сильный стресс из-за многочисленных претензий. В то же время семью поддержали многие родители.
По данным телеканала, похожая история была в Красноярске два года назад, когда ученице из-за цветных волос не разрешили нести флаг России.
Журналисты провели в поддержку девочки флешмоб — вышли в вечерний эфир с розовыми волосами.
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