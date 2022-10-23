Росздравнадзор выясняет, как московские врачи могли принять живого мужчину за труп
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Росздравнадзор выясняет обстоятельства, при которых врачи столичной скорой помощи приняли живого мужчину за труп.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором врачи скорой достали черные пакеты и накрыли ими мужчину на улице, однако он начал шевелиться.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором врачи скорой достали черные пакеты и накрыли ими мужчину на улице, однако он начал шевелиться.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области на загородной трассе погиб пешеход
21 октября 2022
21 октября 2022
Пропавшего мужчину на Урале ищут больше двух месяцев
19 октября 2022
19 октября 2022