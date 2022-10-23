Росздравнадзор выясняет, как московские врачи могли принять живого мужчину за труп

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Росздравнадзор выясняет обстоятельства, при которых врачи столичной скорой помощи приняли живого мужчину за труп.«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором врачи скорой достали черные пакеты и накрыли ими мужчину на улице, однако он начал шевелиться.