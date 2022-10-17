Пользователи WhatsApp сообщают о масштабном сбое в работе приложения

12.31 Вторник, 25 октября 2022
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Пользователи мессенджера WhatsApp сообщают о масштабном сбое в работе приложения.

В приложении невозможно отправить сообщение (ни текстовое, ни аудио), также нельзя позвонить собеседнику, в том числе сделать видеозвонок.

Пользователи пишут, что проблемы возникли в разных странах. О глобальном сбое свидетельствуют также данные сервиса Downdetector.

WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность Meta Platforms Inc., по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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