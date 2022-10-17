Пользователи WhatsApp сообщают о масштабном сбое в работе приложения

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Пользователи мессенджера WhatsApp сообщают о масштабном сбое в работе приложения.В приложении невозможно отправить сообщение (ни текстовое, ни аудио), также нельзя позвонить собеседнику, в том числе сделать видеозвонок.Пользователи пишут, что проблемы возникли в разных странах. О глобальном сбое свидетельствуют также данные сервиса Downdetector.