МИД Индии второй раз за неделю призвал граждан как можно скорее покинуть Украину

Аля Трынова © Вечерние ведомости

МИД Индии призвал находящихся в Украине индийцев как можно скорее покинуть страну, пишет ТАСС со ссылкой на The Economic Times.Сообщается, что официальный представитель МИД Индии направил посольству в Украине инструкцию по обеспечению скорейшего выезда сограждан через КПП на границах с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией. Документ содержит перечень возможных маршрутов для выезда с Украины.19 октября МИД Индии также настоятельно рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины в связи с ухудшением ситуации в области безопасности. Кроме того, в посольстве призывали граждан воздержаться от поездок в Украину.