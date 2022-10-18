МИД Индии второй раз за неделю призвал граждан как можно скорее покинуть Украину
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
МИД Индии призвал находящихся в Украине индийцев как можно скорее покинуть страну, пишет ТАСС со ссылкой на The Economic Times.
Сообщается, что официальный представитель МИД Индии направил посольству в Украине инструкцию по обеспечению скорейшего выезда сограждан через КПП на границах с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией. Документ содержит перечень возможных маршрутов для выезда с Украины.
19 октября МИД Индии также настоятельно рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины в связи с ухудшением ситуации в области безопасности. Кроме того, в посольстве призывали граждан воздержаться от поездок в Украину.
Сообщается, что официальный представитель МИД Индии направил посольству в Украине инструкцию по обеспечению скорейшего выезда сограждан через КПП на границах с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией. Документ содержит перечень возможных маршрутов для выезда с Украины.
19 октября МИД Индии также настоятельно рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины в связи с ухудшением ситуации в области безопасности. Кроме того, в посольстве призывали граждан воздержаться от поездок в Украину.
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