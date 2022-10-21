Власти Пензы пообещали вернуть студентам деньги, собранные для помощи военным
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Министерстве образования Пензенской области подтвердили информацию о том, что со студентов местного колледжа собирали деньги на помощь военнослужащим. Чиновники назвали сбор денег незаконным, сообщает телеграм-канал «Объясняем. Пензенская область», в котором приводятся слова представителя Министерства.
Речь идет о Пензенском архитектурно-строительном колледже. «Начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина прокомментировала информацию о сборе средств с учащихся в одном из учебных заведений Пензы. По ее словам, после проведенной проверки факт наличия сбора средств подтвердился. Все денежные средства учащимся будут возвращены», — сообщает канал.
По словам чиновницы, все причастные должностные лица «понесут заслуженное наказание» (какое именно — не уточняется). В министерстве добавили, что «поддержка военнослужащих — дело благородное, но каждый должен делать это добровольно».
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что с учащихся потребовали сдавать по 500-1000 рублей каждый месяц на гуманитарную помощь мобилизованным и их семьям (на детское питание, медикаменты, продукты и т.п.).
Речь идет о Пензенском архитектурно-строительном колледже. «Начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина прокомментировала информацию о сборе средств с учащихся в одном из учебных заведений Пензы. По ее словам, после проведенной проверки факт наличия сбора средств подтвердился. Все денежные средства учащимся будут возвращены», — сообщает канал.
По словам чиновницы, все причастные должностные лица «понесут заслуженное наказание» (какое именно — не уточняется). В министерстве добавили, что «поддержка военнослужащих — дело благородное, но каждый должен делать это добровольно».
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что с учащихся потребовали сдавать по 500-1000 рублей каждый месяц на гуманитарную помощь мобилизованным и их семьям (на детское питание, медикаменты, продукты и т.п.).
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