В Пермском крае неизвестный с ножом попытался проникнуть в школу, он задержан
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Пермском крае мужчина с ножом пытался проникнуть в школу, пишут РИА Новости со ссылкой на администрацию Чайковского городского округа.
Молодой человек пытался войти в здание школы №4. Какое-то время он пинал закрытую центральную дверь, затем обошел школу, повредил запасной выход и вошел внутрь. Как сообщается, он тут же был задержан сотрудниками Росгвардии, которых успел вызвать охранник, нажав «тревожную» кнопку.
Мужчина задержан, проводятся доследственные мероприятия.
Никто не пострадал.
Молодой человек пытался войти в здание школы №4. Какое-то время он пинал закрытую центральную дверь, затем обошел школу, повредил запасной выход и вошел внутрь. Как сообщается, он тут же был задержан сотрудниками Росгвардии, которых успел вызвать охранник, нажав «тревожную» кнопку.
Мужчина задержан, проводятся доследственные мероприятия.
Никто не пострадал.
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