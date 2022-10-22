В Пермском крае неизвестный с ножом попытался проникнуть в школу, он задержан

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Пермском крае мужчина с ножом пытался проникнуть в школу, пишут РИА Новости со ссылкой на администрацию Чайковского городского округа.Молодой человек пытался войти в здание школы №4. Какое-то время он пинал закрытую центральную дверь, затем обошел школу, повредил запасной выход и вошел внутрь. Как сообщается, он тут же был задержан сотрудниками Росгвардии, которых успел вызвать охранник, нажав «тревожную» кнопку.Мужчина задержан, проводятся доследственные мероприятия.Никто не пострадал.