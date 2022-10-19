Лоукостер «Победа» намерен возобновить регулярные рейсы в Турцию
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Лоукостер «Победа» планирует возобновить регулярные рейсы в Турцию, сообщили СМИ в авиакомпании.
«"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию», — сказала представитель перевозчика РИА Новости.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что перевозчик уже уведомил Росавиацию о возращении допуска на регулярные рейсы в Турцию. Авиакомпания планирует летать в Анталью, также рассматривается Стамбул, пишет издание.
По данным СМИ, авиаперевозчик начнет выполнять ежедневные рейсы в Анталью в конце декабря.
Лоукостер приостановил международные рейсы в марте в связи с риском ареста самолетов, которые зарегистрированы за границей и принадлежат иностранным лизингодателям.
«"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию», — сказала представитель перевозчика РИА Новости.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что перевозчик уже уведомил Росавиацию о возращении допуска на регулярные рейсы в Турцию. Авиакомпания планирует летать в Анталью, также рассматривается Стамбул, пишет издание.
По данным СМИ, авиаперевозчик начнет выполнять ежедневные рейсы в Анталью в конце декабря.
Лоукостер приостановил международные рейсы в марте в связи с риском ареста самолетов, которые зарегистрированы за границей и принадлежат иностранным лизингодателям.
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