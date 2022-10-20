Мэр Северодвинска в переписке заявил, что Нью-Йорк станет столицей региона в России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Мэр Северодвинска Игорь Скубенко на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал скриншот переписки на английском языке с неизвестной пользовательницей, которую он назвал «заокеанской дамой».
«В череде обращений наших жителей пообщался также сегодня с одной «заокеанской дамой». Она первая написала, я не виноват», — этими словами со смайликами Скубенко сопроводил скриншот.
Пользовательница представилась Эми из Нью-Йорка и спросила у собеседника, как дела. На что глава города ответил: «Привет Нью-Йорку. Мы скоро будем там». Девушка написала: «Добро пожаловать. Я из Гонконга и живу в Нью-Йорке, потому что у меня есть карта резидента США». Ответ мэра был таким: «Хорошо. Но скоро Нью-Йорк станет столицей Нью-Йоркского региона России. Я так думаю».
В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то поддержал шутку мэра, кто-то высказался об имперских амбициях и о том, что «обнажился уровень культуры» региональной власти.
«В череде обращений наших жителей пообщался также сегодня с одной «заокеанской дамой». Она первая написала, я не виноват», — этими словами со смайликами Скубенко сопроводил скриншот.
Пользовательница представилась Эми из Нью-Йорка и спросила у собеседника, как дела. На что глава города ответил: «Привет Нью-Йорку. Мы скоро будем там». Девушка написала: «Добро пожаловать. Я из Гонконга и живу в Нью-Йорке, потому что у меня есть карта резидента США». Ответ мэра был таким: «Хорошо. Но скоро Нью-Йорк станет столицей Нью-Йоркского региона России. Я так думаю».
В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то поддержал шутку мэра, кто-то высказался об имперских амбициях и о том, что «обнажился уровень культуры» региональной власти.
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