Власти Белгорода организовали курсы первой медпомощи, их прошли уже 500 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Белгороде организованы курсы первой медицинской помощи, за три недели их прошли уже 500 человек, сообщил мэр города Антон Иванов.
«Занятия востребованы. Проводят обучение сотрудники скорой медицинской помощи», — написал в телеграм-канале глава города.
На курсах рассказывают о том, как оказать помощь при травмах, наружных кровотечениях, ожогах, болях в сердце, при острых отравлениях, анафилактическом шоке и т.п.
С 25 октября будет открыта запись на ноябрь для желающих пройти обучение.
Также специалисты подготовили обучающие ролики. «Надеюсь, что никому не придется применять эти знания на практике», — сказал мэр.
Администрация белгородского ОГБУЗ «Станция скорой медпомощи» заявила об ажиотажном спросе на курсы. «В связи с большим количеством желающих, свободные места на октябрь месяц были заполнены буквально за первые 2 дня», — говорится в сообщении.
«Занятия востребованы. Проводят обучение сотрудники скорой медицинской помощи», — написал в телеграм-канале глава города.
На курсах рассказывают о том, как оказать помощь при травмах, наружных кровотечениях, ожогах, болях в сердце, при острых отравлениях, анафилактическом шоке и т.п.
С 25 октября будет открыта запись на ноябрь для желающих пройти обучение.
Также специалисты подготовили обучающие ролики. «Надеюсь, что никому не придется применять эти знания на практике», — сказал мэр.
Администрация белгородского ОГБУЗ «Станция скорой медпомощи» заявила об ажиотажном спросе на курсы. «В связи с большим количеством желающих, свободные места на октябрь месяц были заполнены буквально за первые 2 дня», — говорится в сообщении.
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