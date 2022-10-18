В СК назвали две версии крушения Су-30 в Иркутске — отказ техники и ошибка пилотирования
Россия и мир
Фото: скриншот видео СК РФ с места происшествия
В СК назвали две основные версии крушения Су-30 в Иркутске — отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, сообщили в ведомстве.
«Установлено, что 23 октября 2022 года в вечернее время в ходе проведения летных испытаний произошло падение воздушного судна СУ-30, принадлежащего авиапредприятию, на двухэтажное частное домовладение в Иркутске. В результате происшествия погибли два летчика-испытателя, собственники разрушенного частного домовладения не пострадали», — говорится в сообщении.
Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, «унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом», назначены химические и судебно-медицинские экспертизы. Также допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия.
Ранее губернатор Иркутской области рассказал о погибших летчиках. Один из них родился в Украине.
«Установлено, что 23 октября 2022 года в вечернее время в ходе проведения летных испытаний произошло падение воздушного судна СУ-30, принадлежащего авиапредприятию, на двухэтажное частное домовладение в Иркутске. В результате происшествия погибли два летчика-испытателя, собственники разрушенного частного домовладения не пострадали», — говорится в сообщении.
Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, «унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом», назначены химические и судебно-медицинские экспертизы. Также допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия.
Ранее губернатор Иркутской области рассказал о погибших летчиках. Один из них родился в Украине.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области мужчина застрелил жену
18 октября 2022
18 октября 2022
При пожаре в 14-этажном здании в Екатеринбурге пострадал человек
17 октября 2022
17 октября 2022