Губернатор Иркутской области рассказал о погибших летчиках Су-30
Россия и мир
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утром в понедельник встретился с семьями погибших накануне летчиков Су-30.
По его словам, один из погибших, майор Виктор Крюков, родился в Украине в семье военного летчика. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, лётчик-испытатель 3 класса. Сослуживцы говорят, что «самолеты были его жизнью, настоящий ас».
Второй пилот Максим Конюшин родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности испытания летательных аппаратов, работал на авиазаводе с 2015 года. Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад ему было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У него остались жена и двое детей. «Дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь», — написал Кобзев. Также, по его словам, власти региона готовят обращение в адрес мэра Москвы, чтобы похоронить Конюшина на Троекуровском кладбище, где похоронены родители летчика.
В воскресенье 23 октября в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом упал самолет Су-30. Оба летчика погибли. Сообщалось, что самолет проводил испытательный полет.
В доме проживали две семьи, никто из жителей не пострадал. По словам Кобзева, жильцам окажут помощь, часть средств выплатят уже завтра.
«Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии. По этой же причине Роспотребнадзору поручено брать пробы воздуха. На основании экспертиз в дальнейшем вместе с городскими властями будем решать, восстанавливать дом на этом участке или приобретать новое жилье», — заявил Кобзев.
По его словам, один из погибших, майор Виктор Крюков, родился в Украине в семье военного летчика. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, лётчик-испытатель 3 класса. Сослуживцы говорят, что «самолеты были его жизнью, настоящий ас».
Второй пилот Максим Конюшин родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности испытания летательных аппаратов, работал на авиазаводе с 2015 года. Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад ему было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У него остались жена и двое детей. «Дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь», — написал Кобзев. Также, по его словам, власти региона готовят обращение в адрес мэра Москвы, чтобы похоронить Конюшина на Троекуровском кладбище, где похоронены родители летчика.
В воскресенье 23 октября в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом упал самолет Су-30. Оба летчика погибли. Сообщалось, что самолет проводил испытательный полет.
В доме проживали две семьи, никто из жителей не пострадал. По словам Кобзева, жильцам окажут помощь, часть средств выплатят уже завтра.
«Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии. По этой же причине Роспотребнадзору поручено брать пробы воздуха. На основании экспертиз в дальнейшем вместе с городскими властями будем решать, восстанавливать дом на этом участке или приобретать новое жилье», — заявил Кобзев.
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