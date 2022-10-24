ТАСС: Су-34 в Ейске потерпел крушение из-за попадания чаек в двигатели
Россия и мир
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Причиной крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание двух чаек в двигатели, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Сообщается, что останки птиц были найдены экспертами при осмотре обломков.
По данным источника агентства, чайки попали в двигатели во время взлета. Это привело к возгоранию и крушению самолета.
Авиакатастрофа произошла 17 октября. Истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на жилую девятиэтажку. Погибли 15 человек, в том числе одна семья из семи человек. Пострадали более 40 человек.
Сообщается, что останки птиц были найдены экспертами при осмотре обломков.
По данным источника агентства, чайки попали в двигатели во время взлета. Это привело к возгоранию и крушению самолета.
Авиакатастрофа произошла 17 октября. Истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на жилую девятиэтажку. Погибли 15 человек, в том числе одна семья из семи человек. Пострадали более 40 человек.
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