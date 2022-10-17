На заседании Госдумы рассказали об импортозамещении опиатов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Первое «пилотное» поле для производства опиатов уже культивируется в Брянске. Об этом рассказал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на заседании Госдумы.По словам чиновника, выращивание опиумных маков происходит в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Одной из целью программы является импортозамещение наркосодержащих лекарств.«В этом году первое пилотное поле — 400 гектаров в Брянске — опийного мака начало культивироваться», — рассказал Осьмаков.А глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил распространить эту программу и на производство отечественных препаратов для диабетиков.