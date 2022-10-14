Песков сообщил об отсутствии информации о дате завершения частичной мобилизации

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точной даты окончания призыва в рамках частичной мобилизации пока нет.Ранее, около недели назад, президент Владимир Путин говорил, что мобилизация закончится «примерно через две недели». Также он говорил о том, что призвано около 222 тысяч, при планах в 300 тысяч мобилизованных.Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации 21 сентября. А 19 октября он объявил военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.